Уганда впервые принимает Саммит Движения неприсоединения – какие вопросы на повестке?

Равенство, уважение территориальной целостности и суверенитета, взаимовыгодное сотрудничество – ключевые принципы Движения неприсоединения. Уганда принимает 19-й Саммит организации. Среди более 3 000 участников и белорусская делегация во главе с министром иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке дня как пленарные заседания, так и ряд двусторонних встреч. Из столицы Кампалы передает Константин Герцев.

Алжир, Уганда, Филиппины и Корея – экзотика или многовекторная реальность. Беларусь на 19-м Саммите Движения неприсоединения в Кампале представляет рекордный дипломатический десант – эксперты по всем направлениям: от Африки до Латинской Америки. Площадка не просто повод сверить часы, но и наметить новые ориентиры уже двухстороннего сотрудничества.

Павел Взяткин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении и Уганде по совместительству:

Африка становится новой территорией, новой зоной, за которую разворачивается геополитическая борьба в мире. Очевидно, что крупнейшие игроки давно положили глаз на эту территорию, но вместе с тем у нас есть преимущества в выстраивании нашей внешней политики в отношении регионов, континента.

«Движение неприсоединения» – сегодня это более 3 000 делегатов из порядка 130 стран мира, не просто разделяющих, а отстаивающих принципы равенства, территориальной целостности и суверенитета. Беларусь в рядах объединения с 98-го года, одна из первых на постсоветском пространстве получила статус полноправного члена и не раз становилась передовиком инициатив: запрет односторонних санкций, аполитичность спорта и массовой культуры – голос официального Минска.

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:

Мы считаем, что у движения есть очень большой потенциал, то, о чем мы говорим сейчас – большой кризис многосторонности. И Движение неприсоединения – это та сила, которая может вернуть мир… Именно прекратить вот этот кризис и вернуть мир в русло многостороннего диалога.

Уганда впервые принимает столь масштабный транснациональный форум и ближайшие три года будет председательствовать в объединении, сменив на посту Азербайджан. Но в первую очередь для страны – жертвы британской колонизации – Саммит Движения неприсоединения – дань уважения прошлому. Для Беларуси – еще один вклад в фундамент будущего. Мы в центре Африки – континента пробуждающегося партнерства. Джедже Одонго, министр иностранных дел Уганды:

Любой здравомыслящий человек должен смотреть на Африку как на континент, с которым стоит сотрудничать в будущем. Разумеется, мы смотрим наши взаимоотношения с остальным миром как на беспроигрышный вариант. Мы бы хотели поделиться тем, что нам послал Бог на нашу землю, чтобы мы внесли вклад в счастье и рост всего человечества.