Какие документы нужны пенсионерам чтобы продавать урожай на рынках и не платить за торговое место
Новости Беларуси. Еще больше свежих овощей и фруктов по доступным ценам: столичные рынки предоставят места для торговли отечественным сельхозпроизводителям, фермерам и тем, кто имеет свои приусадебные участки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пенсионеры теперь смогут продавать собранный урожай легально, на рынках, не оплачивая место. Кстати, только на Комаровке продукцию с собственной грядки предлагают более 50 человек, а в выходные торгуют около 100 фермеров со всей страны.
Людмила Томашевич, заместитель генерального директора КТУП «Минский Комаровский рынок»:
Созданы все условия для того, чтобы жители нашей республики могли продать свои излишки сельскохозяйственной продукции. Здесь у нас продают и фермеры, и индивидуальные предприниматели. Сколько бы пенсионеров к нам не пришло, все они получат места.
Сергей Радкевич, фермер:
Уже пошло массово. Есть малиновые, красные, желтые, белые помидоры. Оранжевые есть, черри. Все экологически чистое, выращиваем только на одной органике.
Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Для того, чтобы получить место, необходимо пенсионное удостоверение, паспорт, медицинская справка о прохождении флюорографии и справка сельсовета о том, что есть земельный участок у этого человека. В 2017 году также выделено 24 места на безвозмездной основе предприятиям Белкоопсоюза.
Задачу по обеспечению минчан отечественной сельхозпродукцией поставил Президент на большом совещании по проведению уборочной. Кстати, уже в сентябре 2017 года в Минске стартуют традиционные ярмарки. Свежие витамины по низким ценам предложат покупателям аграрии, фермеры и крупные сельхозпредприятия.