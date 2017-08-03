Какие документы нужны пенсионерам чтобы продавать урожай на рынках и не платить за торговое место

Новости Беларуси. Еще больше свежих овощей и фруктов по доступным ценам: столичные рынки предоставят места для торговли отечественным сельхозпроизводителям, фермерам и тем, кто имеет свои приусадебные участки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пенсионеры теперь смогут продавать собранный урожай легально, на рынках, не оплачивая место. Кстати, только на Комаровке продукцию с собственной грядки предлагают более 50 человек, а в выходные торгуют около 100 фермеров со всей страны.

Людмила Томашевич, заместитель генерального директора КТУП «Минский Комаровский рынок»:

Созданы все условия для того, чтобы жители нашей республики могли продать свои излишки сельскохозяйственной продукции. Здесь у нас продают и фермеры, и индивидуальные предприниматели. Сколько бы пенсионеров к нам не пришло, все они получат места.

Сергей Радкевич, фермер:

Уже пошло массово. Есть малиновые, красные, желтые, белые помидоры. Оранжевые есть, черри. Все экологически чистое, выращиваем только на одной органике.