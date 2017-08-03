В уборочную кампанию зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглые сутки

Новости Беларуси. Почти круглые сутки работают зерносушильные комплексы Минской области. Чтобы сохранить урожай, на элеваторах и зернотоках трудятся в несколько смен. Здесь же проверяют и качество урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Склады заполняются постепенно: пока здесь хранится преимущественно рапс, но началась и активная заготовка ржи и пшеницы. В центральном регионе убрано более 10% площадей. В области рассчитывают на хороший урожай. Аграрии планируют собрать около 2 миллионов тонн зерна.