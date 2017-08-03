В уборочную кампанию зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглые сутки

Новости Беларуси. Почти круглые сутки работают зерносушильные комплексы Минской области. Чтобы сохранить урожай, на элеваторах и зернотоках трудятся в несколько смен. Здесь же проверяют и качество урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Склады заполняются постепенно: пока здесь хранится преимущественно рапс, но началась и активная заготовка ржи и пшеницы. В центральном регионе убрано более 10% площадей. В области рассчитывают на хороший урожай. Аграрии планируют собрать около 2 миллионов тонн зерна.
Татьяна Вербицкая, заместитель директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Заготовка только началась. Зерно требует сушки, подработки. Организована приемка зерна круглосуточно. Для этого работают в четыре смены самые квалифицированные лаборанты. Мы заготавливаем и продовольственное зерно для нужд наших мельниц (две мельницы у нас), и также фуражное.
Лидируют в главной кампании лета – Брестская и Гомельская области. Здесь убрано более трети площадей. Всего же белорусские аграрии успели собрать 1 миллион 200 тысяч тонн зерна.