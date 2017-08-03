Прямой эфир

От идей до реальных проектов: международный центр технопарка БНТУ «Политехник» открылся в Минске

03 августа 2017 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Место, где идеи воплощаются в реальные проекты. В Минске открылся международный центр технопарка БНТУ «Политехник», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это площадка, на которой стартапы, бизнес, ученые и инвесторы совместно работают над созданием новейших процессов и оборудования для различных отраслей экономики. Здесь же будут разрабатываться инновационные проекты для «Великого камня».

От идей до реальных проектов: международный центр технопарка БНТУ «Политехник» открылся в Минске-1

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
В технопарке «Политехник» будут зарождаться эти идеи, стартапы, которые дальше будут проходить бизнес-инкубирование в белорусско-китайском бизнес-инкубаторе на территории «Великого камня». И при успешности предложения проекта будут реализоваться, масштабироваться и создаваться крупные производства. Как в Беларуси, так и, я думаю, в Китае и по всему миру.

Об эффективности технопарков хорошо говорят цифры. У компаний-резидентов за последние пять лет более чем в два раза увеличился объем производства и количество рабочих мест.

# общество # Белорусская наука # Александр Шумилин

Другие новости рубрики

Все новости
Обновленное содержание снизит нагрузку на учеников: в Беларуси утверждены школьные программы к учебному году
03 августа 2017 10:34

Обновленное содержание снизит нагрузку на учеников: в Беларуси утверждены школьные программы к учебному году

Полосатый тренд: как носить женскую тельняшку?
03 августа 2017 09:42

Полосатый тренд: как носить женскую тельняшку?

«MoreFish»: рыбный магазин и маленький уютный ресторанчик
03 августа 2017 09:23

«MoreFish»: рыбный магазин и маленький уютный ресторанчик