«Он очень умный, и хочется на него равняться». 11-классник из Витебска победил на международной олимпиаде в Казахстане

Новости Беларуси. Очередной успех белорусских школьников: национальная команда, которая представляла нашу страну на международной олимпиаде по информатике в Казахстане, вернулась на Родину с золотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его добыл 11-классник из Витебска Марк Корнейчик. Одаренного программиста 19 января встречали в гимназии его друзья и наша съемочная группа.

С Марком Корнейчиком юные гимназисты познакомились только сегодня. Но эта встреча останется в памяти. Хотя бы потому, что ребятам довелось дотронуться до самого сокровенного – золотой медали международной олимпиады по информатике.

Василина Злотина, учащаяся 6 класса гимназии № 1 Витебска:

Мне кажется, если подержаться за медаль, то это даст нам сил, победы. И тем более это даже может быть какая-то мотивация: «я выиграю следующую олимпиаду».

Олег Ушаков, учащийся 5 класса гимназии № 1 Витебска:

Он победил на международной олимпиаде, и это совсем неудивительно. Потому что он очень умный, и хочется на него равняться. Чтобы я был таким, как Марк.

Сам же Марк в приметы не верит. Победа дается усердным, целеустремленным и ответственным. Вспоминает, как пришел на информатику в 6 классе и воспринимал этот предмет больше как хобби. Но спустя некоторое время пересмотрел подход. Победа в четырех олимпиадах разного уровня, а теперь и золото престижной международной олимпиады.

Марк Корнейчик, учащийся 11 класса гимназии № 1 Витебска:

Как я провожу обычный день, так провожу и перед олимпиадой. Наверное, просто по природе так получилось, что я достаточно спокойный человек. Поэтому мне проще. Вероника Локтина известна как сильный педагог в кругах программистов. За последние годы она подготовила четырех победителей международных олимпиад. В том числе и Марка.

Вероника Локтина, учительница информатики гимназии № 1 Витебска:

Когда видишь результаты труда, когда видишь, что у детей все получается дальше в жизни, они профессионально востребованы, они мне благодарны… Это дает как раз силы дальше работать. Продолжит работать над собой и Марк. Это был его дебют, как оказалось – «золотой». Впереди у парня подготовка к республиканской олимпиаде и поступление в университет. Причем без экзаменов.

Марк Корнейчик:

Свою какую-то свою компанию или что-то типа того. Стартап, как это модно сейчас говорить. Анастасия Бут, СТВ:

То есть обязательно программирование? Марк Корнейчик:

Ну, да. Мне это интересно. А тем, что интересно, тем и нужно заниматься. В международной олимпиаде по информатики в Казахстане приняли участие 137 школьников. Это будущие программисты из России, Турции, Ирана, Болгарии, Румынии и еще десятка стран. Беларусь в этом списке в лидерах.