Какие дети чаще становятся агрессорами в школе? Мнения о буллинге

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Если дети воспроизводят буллинг в школах по отношению к своим сверстникам, уже должен быть звоночек для педагогов, психологов. Скорее всего, дети, которые дразнят, издеваются над своими сверстниками, в семье испытывают некое насилие. Те привычки, устои, которые созданы у них в семье, переносят на отношения с окружающими.
Евгений Пустовой, СТВ:
Ищут слабых.
Елена Кругликова:
У детей, которые претерпевают насилие, скорее всего, два пути развития событий: либо они становятся жертвами, либо производят противоправные деяния по отношению к другим.
Евгений Пустовой:
Либо сами становятся насильниками.
Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Необязательно. Очень часто бывает, что в семье, наоборот, все хорошо, ребенку все позволяют, и он после этого чувствует безнаказанность и потом проявляет буллинг.
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