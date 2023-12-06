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Какие дети чаще становятся агрессорами в школе? Мнения о буллинге

06 декабря 2023 18:34
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Какие дети чаще становятся агрессорами в школе? Мнения о буллинге-1

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Если дети воспроизводят буллинг в школах по отношению к своим сверстникам, уже должен быть звоночек для педагогов, психологов. Скорее всего, дети, которые дразнят, издеваются над своими сверстниками, в семье испытывают некое насилие. Те привычки, устои, которые созданы у них в семье, переносят на отношения с окружающими.

Евгений Пустовой, СТВ:
Ищут слабых.

Елена Кругликова:
У детей, которые претерпевают насилие, скорее всего, два пути развития событий: либо они становятся жертвами, либо производят противоправные деяния по отношению к другим.

Евгений Пустовой:
Либо сами становятся насильниками.

Какие дети чаще становятся агрессорами в школе? Мнения о буллинге-3

Виталий Романюк, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины: 
Необязательно. Очень часто бывает, что в семье, наоборот, все хорошо, ребенку все позволяют, и он после этого чувствует безнаказанность и потом проявляет буллинг.

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# Дети # Елена Кругликова # Евгений Пустовой # Виталий Романюк

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