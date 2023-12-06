Какие дети чаще становятся агрессорами в школе? Мнения о буллинге

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:

Если дети воспроизводят буллинг в школах по отношению к своим сверстникам, уже должен быть звоночек для педагогов, психологов. Скорее всего, дети, которые дразнят, издеваются над своими сверстниками, в семье испытывают некое насилие. Те привычки, устои, которые созданы у них в семье, переносят на отношения с окружающими.

Евгений Пустовой, СТВ:

Ищут слабых.

Елена Кругликова:

У детей, которые претерпевают насилие, скорее всего, два пути развития событий: либо они становятся жертвами, либо производят противоправные деяния по отношению к другим.

Евгений Пустовой:

Либо сами становятся насильниками.