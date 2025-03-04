Участковый инспектор из Минска признан лучшим наставником 2024-го – пообщались с милиционером
Cвой профессиональный праздник 4 марта отмечает доблестная белорусская милиция. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД города Минска, почетный представитель сотрудников правоохранительных органов, признанный лучшим наставником по результатам 2024 года.
Александра Каштанова, ведущая:
Для многих вы сейчас наверняка станете примером, потому что совсем скоро начинается вступительная кампания. Ребята посмотрят на вас и последуют вашему примеру. Расскажите, в чем заключается работа инспектора.
Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД г. Минска:
Хочу сказать, что наша служба очень интересная и весьма многогранная. Вы только представьте, за каждым участковым инспектором милиции закрепляется административный участок, на котором на обслуживании находятся в среднем около 1 700 жилых помещений. Жильцы в первую очередь будут идти за помощью именно к участковому инспектору милиции как гаранту безопасности по самым различным сложившимся ситуациям, таким как семейно-бытовой скандал, шумный сосед, возможно, совершение в отношении их хулиганских действий, а также консультации различной направленности.
Станислав Корнеев:
Умение внимательно выслушать и оказать квалифицированную помощь – залог успеха участкового инспектора милиции. Мы знакомимся с жильцами на административном участке, разъясняем гражданам о звонках, поступающих от мошенников, которые под видом близких родственников, а также работников банковских отделений пытаются завладеть денежными средствами. Наша работа важна в сфере жизнедеятельности граждан и в первую очередь направлена на профилактику, на предупреждение правонарушений, поэтому с выбором профессии молодежь должна четко понимать то, что быть милиционером престижно и помогать людям, обеспечивать их безопасность – наш приоритет.
Ольга Бурлакова, ведущая:
У вас уже очень большой опыт службы. Скажите, что в первую очередь толкает людей на преступления?
Станислав Корнеев:
Одной из причин совершения преступлений направленности, как в сети Интернет, когда граждане ищут себе легкий заработок, является неосведомленность, непонимание самого процесса законности обращения с банковскими картами, когда под видом курьера может скрываться предложение стать наркозакладчиком либо посредником телефонных мошенников.
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