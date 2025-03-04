Участковый инспектор из Минска признан лучшим наставником 2024-го – пообщались с милиционером

Александра Каштанова, ведущая: Для многих вы сейчас наверняка станете примером, потому что совсем скоро начинается вступительная кампания. Ребята посмотрят на вас и последуют вашему примеру. Расскажите, в чем заключается работа инспектора.

Cвой профессиональный праздник 4 марта отмечает доблестная белорусская милиция. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД города Минска, почетный представитель сотрудников правоохранительных органов, признанный лучшим наставником по результатам 2024 года.

Станислав Корнеев, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД г. Минска: Хочу сказать, что наша служба очень интересная и весьма многогранная. Вы только представьте, за каждым участковым инспектором милиции закрепляется административный участок, на котором на обслуживании находятся в среднем около 1 700 жилых помещений. Жильцы в первую очередь будут идти за помощью именно к участковому инспектору милиции как гаранту безопасности по самым различным сложившимся ситуациям, таким как семейно-бытовой скандал, шумный сосед, возможно, совершение в отношении их хулиганских действий, а также консультации различной направленности.

Станислав Корнеев: Умение внимательно выслушать и оказать квалифицированную помощь – залог успеха участкового инспектора милиции. Мы знакомимся с жильцами на административном участке, разъясняем гражданам о звонках, поступающих от мошенников, которые под видом близких родственников, а также работников банковских отделений пытаются завладеть денежными средствами. Наша работа важна в сфере жизнедеятельности граждан и в первую очередь направлена на профилактику, на предупреждение правонарушений, поэтому с выбором профессии молодежь должна четко понимать то, что быть милиционером престижно и помогать людям, обеспечивать их безопасность – наш приоритет.

Ольга Бурлакова, ведущая:

У вас уже очень большой опыт службы. Скажите, что в первую очередь толкает людей на преступления?

Станислав Корнеев:

Одной из причин совершения преступлений направленности, как в сети Интернет, когда граждане ищут себе легкий заработок, является неосведомленность, непонимание самого процесса законности обращения с банковскими картами, когда под видом курьера может скрываться предложение стать наркозакладчиком либо посредником телефонных мошенников.