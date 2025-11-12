Какие бонусы есть для молодых специалистов на БМЗ? Рассказали на заводе

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Андрей Ананчиков, начальник бюро по работе с молодежью отдела информации, идеологии и развития персонала ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
У нас в возрасте до 30 лет работает 1 640 молодых работников, при общей численности чуть больше 10 тысяч.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Но не теплые же кабинеты у них, да?
Андрей Ананчиков:
Нет, абсолютно не теплые кабинеты. Есть части, которые работают в кабинетах, но основа, конечно, это производство. Основной кузницей талантов у нас является Жлобинский металлургический колледж. Ежегодно более 100 молодых работников приходят к нам на производство именно оттуда. Это непосредственно металлургическое направление. И мы понимаем, что нужно работать с ними загодя, поэтому мы сейчас создали систему так называемой ранней адаптации. Мы начинаем с ними работать с 3-4 курса колледжа. Это включает в себя производственные экскурсии на предприятии, то есть они должны воочию увидеть эти масштабы, они должны увидеть все узлы и агрегаты, которые они где-то видят на чертежах или в учебниках.
Они должны увидеть масштабы, они должны понять, что это не кабинетная работа. Плюс, это диалоговые площадки, мы собираем 3-4 курс и перед ними выступают выпускники этого колледжа, которые добились определенных успехов в производственной, общественной, даже в политической жизни. Конечно, основа основ – это работа студенческих отрядов и производственная практика. У нас есть определенный нюанс по студенческим отрядам. У нас он формируется из числа учащихся колледжа, которые достигли 18-летнего возраста и получили так называемые корочки.
Евгений Пустовой:
Они почувствовали запах денег уже?
Андрей Ананчиков:
Они еще не почувствовали. Они пришли в студенческий отряд, и в нашем случае, в 95 % случаев ребята приходят в студенческий отряд на то место, которое они потом займут, когда трудоустроятся.
Евгений Пустовой:
А чем подкупаете? Какие-то преференции?
Андрей Ананчиков:
У нас разработана программа «Молодежь». Есть коллективный договор, который предусматривает различные так называемые плюшки и бонусы. Как для молодых специалистов, так и для призывников, которые вернулись. У нас большое количество различных культурно-массовых мероприятий. День молодого специалиста, молодежный туристический фестиваль культуры и спорта «Сварог», участников которого порядка 600. Круглогодичная спартакиада, интеллектуальные турниры. Деньги, конечно. Есть возможность для карьерного роста.
У нас ежегодно среди этих молодых специалистов по итогам первого года стажировки мы выбираем лучшего молодого специалиста. Из плюшек и бонусов – это внеочередное повышение разряда или квалификационной категории и денежная премия. Кроме того, у нас есть такая премия, как «Лауреат молодежной премии БМЗ». То есть также ежегодно выбираются лучшие представители по производству, по науке, по культуре.
Подробности в видео.