Какие бонусы есть для молодых специалистов на БМЗ? Рассказали на заводе

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Ананчиков, начальник бюро по работе с молодежью отдела информации, идеологии и развития персонала ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

У нас в возрасте до 30 лет работает 1 640 молодых работников, при общей численности чуть больше 10 тысяч.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Но не теплые же кабинеты у них, да?

Андрей Ананчиков:

Нет, абсолютно не теплые кабинеты. Есть части, которые работают в кабинетах, но основа, конечно, это производство. Основной кузницей талантов у нас является Жлобинский металлургический колледж. Ежегодно более 100 молодых работников приходят к нам на производство именно оттуда. Это непосредственно металлургическое направление. И мы понимаем, что нужно работать с ними загодя, поэтому мы сейчас создали систему так называемой ранней адаптации. Мы начинаем с ними работать с 3-4 курса колледжа. Это включает в себя производственные экскурсии на предприятии, то есть они должны воочию увидеть эти масштабы, они должны увидеть все узлы и агрегаты, которые они где-то видят на чертежах или в учебниках.

Они должны увидеть масштабы, они должны понять, что это не кабинетная работа. Плюс, это диалоговые площадки, мы собираем 3-4 курс и перед ними выступают выпускники этого колледжа, которые добились определенных успехов в производственной, общественной, даже в политической жизни. Конечно, основа основ – это работа студенческих отрядов и производственная практика. У нас есть определенный нюанс по студенческим отрядам. У нас он формируется из числа учащихся колледжа, которые достигли 18-летнего возраста и получили так называемые корочки.

Евгений Пустовой:

Они почувствовали запах денег уже?