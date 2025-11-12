Звёздный шеф-повар оценил продукцию на PRODEXPO-2025

Белорусская продукция экспортируется в 161 страну мира. Основным направлением является Россия, где поставки осуществляются практически во все регионы. Мы продолжаем завоевывать новые рынки, а наши бренды становятся еще более узнаваемыми и востребованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно это подтверждает PRODEXPO-2025 – международная специализированная выставка-ярмарка в Минске, объединившая более 170 участников из семи стран. Здесь встречаются производители, шеф-повара и эксперты со всего мира, чтобы оценить качество и разнообразие белорусских товаров. Среди гостей и звездные кулинары. Известный шеф-повар из России не удержался от дегустации.

Я сначала чуть-чуть попробовал, если вы заметили, на зубочистке, а потом даже все-таки ложку взял. Это показатель того, что распробовалось и захотелось. Заключение Константина Ивлева, ставшее для многих производителей подтверждением их труда, было кратким, но емким: вкусно и натурально. По словам шефа, именно такие ингредиенты позволяют создавать гастрономические произведения, которые, в конечном итоге, находят отклик у широкой аудитории.

PRODEXPO предоставляет уникальную платформу для обмена опытом и налаживания деловых контактов, что особенно важно в условиях глобальных экономических изменений. Множество встреч и переговоров между участниками выставки уже привели к заключению предварительных соглашений о сотрудничестве.

Татьяна Матюшенко, заместитель руководителя Центра развития торговли Департамента потребительской сферы Краснодарского края России:

По результатам прошлого года более 30 контрактов наши товаропроизводители заключили после итогов выставки. Поэтому в этом году также присутствуют те же производители, есть и новые, которые участвовали в прошлом году. И уже есть контракты на поставку товаров в Республику Беларусь. Активно на выставке представлены и белорусские производители, которые демонстрируют свои достижения и новые виды продукции, ориентированные как на внутренний, так и на международный рынки.