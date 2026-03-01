Какие автомобильные дороги реконструируют в Беларуси и от чего зависит состояние магистралей? Ответил эксперт

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Помните расхожую мулю о том, как определить с закрытыми глазами, что ты из России въехал в Беларусь? Так вот, качество дорог по обе стороны границы уже давно как-то незаметно сравнялось. Вот только для гордости это повод или нет, не стали ли мы тормозить в приграничье?

Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Все областные центры соединены с Минском дорогами первой категории, за исключением Витебска. В настоящее время выполняется реконструкция автомобильной дороги М3 на участке от Плещениц до Лепеля. Кроме того, выполняется реконструкция автомобильной дороги Р-46 от Лепеля до Полоцка. В 2025 году завершен капитальный ремонт 46-й дороги – от Полоцка до границы с Российской Федерацией. Таким образом, формируется перспективный транспортный коридор в направлении портовой инфраструктуры Ленинградской области. Поддержание состояния автомобильной дороги М1 осуществляется в рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту. Крупные какие-то работы проводятся или они участками?