Какие автомобильные дороги реконструируют в Беларуси и от чего зависит состояние магистралей? Ответил эксперт

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Помните расхожую мулю о том, как определить с закрытыми глазами, что ты из России въехал в Беларусь? Так вот, качество дорог по обе стороны границы уже давно как-то незаметно сравнялось. Вот только для гордости это повод или нет, не стали ли мы тормозить в приграничье?
Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Все областные центры соединены с Минском дорогами первой категории, за исключением Витебска. В настоящее время выполняется реконструкция автомобильной дороги М3 на участке от Плещениц до Лепеля. Кроме того, выполняется реконструкция автомобильной дороги Р-46 от Лепеля до Полоцка.
В 2025 году завершен капитальный ремонт 46-й дороги – от Полоцка до границы с Российской Федерацией. Таким образом, формируется перспективный транспортный коридор в направлении портовой инфраструктуры Ленинградской области. Поддержание состояния автомобильной дороги М1 осуществляется в рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту.
Крупные какие-то работы проводятся или они участками?
Леонид Зенкевич:
Участками. По М1 участками в рамках текущего ремонта, и достаточно много денег вкладывается в ее ремонт. Дорога протяженная.
Состояние дорог зависит, конечно же, от зимнего периода. Два раза в год проводится осмотр дорог, а также диагностика, по результатам которых назначаются ремонтные мероприятия. По итогам выхода из зимнего периода текущего будет проведен осмотр. И планы, возможно, подкорректированы по ремонту.
С начала текущего зимнего периода уже выполнено работ по зимнему содержанию дорог в два раза больше, чем сделано за аналогичный период прошлой зимы. Несмотря на это, планируется к 9 Мая все дороги подготовить к летней эксплуатации, обеспечив максимальное устранение сезонной ямочности, очистку от остатков противогололедных материалов, нанесению разметки, уборки мусора, также окраски элементов обустройства дороги. Всего в 2026 году планируется выполнить ремонт и реконструкцию порядка 5 000 километров автомобильных дорог общего пользования.
Подробности в видео.