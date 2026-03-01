Прямой эфир

Какие автомобильные дороги реконструируют в Беларуси и от чего зависит состояние магистралей? Ответил эксперт

01 марта 2026 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ: 
Помните расхожую мулю о том, как определить с закрытыми глазами, что ты из России въехал в Беларусь? Так вот, качество дорог по обе стороны границы уже давно как-то незаметно сравнялось. Вот только для гордости это повод или нет, не стали ли мы тормозить в приграничье? 

Какие автомобильные дороги реконструируют в Беларуси и от чего зависит состояние магистралей? Ответил эксперт-2

Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Все областные центры соединены с Минском дорогами первой категории, за исключением Витебска. В настоящее время выполняется реконструкция автомобильной дороги М3 на участке от Плещениц до Лепеля. Кроме того, выполняется реконструкция автомобильной дороги Р-46 от Лепеля до Полоцка.

В 2025 году завершен капитальный ремонт 46-й дороги – от Полоцка до границы с Российской Федерацией. Таким образом, формируется перспективный транспортный коридор в направлении портовой инфраструктуры Ленинградской области. Поддержание состояния автомобильной дороги М1 осуществляется в рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту. 

Крупные какие-то работы проводятся или они участками?

Какие автомобильные дороги реконструируют в Беларуси и от чего зависит состояние магистралей? Ответил эксперт-4

Леонид Зенкевич:
Участками. По М1 участками в рамках текущего ремонта, и достаточно много денег вкладывается в ее ремонт. Дорога протяженная.

Состояние дорог зависит, конечно же, от зимнего периода. Два раза в год проводится осмотр дорог, а также диагностика, по результатам которых назначаются ремонтные мероприятия. По итогам выхода из зимнего периода текущего будет проведен осмотр. И планы, возможно, подкорректированы по ремонту. 

С начала текущего зимнего периода уже выполнено работ по зимнему содержанию дорог в два раза больше, чем сделано за аналогичный период прошлой зимы. Несмотря на это, планируется к 9 Мая все дороги подготовить к летней эксплуатации, обеспечив максимальное устранение сезонной ямочности, очистку от остатков противогололедных материалов, нанесению разметки, уборки мусора, также окраски элементов обустройства дороги. Всего в 2026 году планируется выполнить ремонт и реконструкцию порядка 5 000 километров автомобильных дорог общего пользования.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Алена Сырова # Дороги

Другие новости рубрики

Все новости
Качество дорог под контролем! Какие технологии используют для ремонта дорожного покрытия в Беларуси?
01 марта 2026 17:20

Качество дорог под контролем! Какие технологии используют для ремонта дорожного покрытия в Беларуси?

Как в Беларуси готовятся к паводкам и чего ждать от «большой воды»? Прогноз МЧС и гидрологов
01 марта 2026 17:13

Как в Беларуси готовятся к паводкам и чего ждать от «большой воды»? Прогноз МЧС и гидрологов

Цель – $2 млрд! Товарооборот Беларуси и Узбекистана бьет рекорды
01 марта 2026 17:02

Цель – $2 млрд! Товарооборот Беларуси и Узбекистана бьет рекорды