Какая школа в Минске самая необычная и какие новшества учебный год принесет школьникам и их родителям?

Итак, как мы уже выяснили, самая новая школа нашей столицы расположилась на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского возле Дома милосердия. Это яркое современное здание, рассчитанное на более чем 800 человек.

Самое необычное здание принадлежит школе № 23. При ее постройке архитекторы решили не пользоваться типовыми планами.

В результате школа вышла удобной, а ученики и жители близлежащих домов могут любоваться привлекательным зданием. Красивый холл и зимний сад этого здания также воспитывают в школьниках чувство прекрасного и способствуют отдыху учеников.

Титул школы с самой давней историей – у столичной «четверки». Внешний фасад ее сохранился в идеальном состоянии. А полукруглая библиотека, расположенная прямо в стенах уникального колонного портика, – главная достопримечательность здания.

Годом рождения этой школы считается 1906, однако существуют предположения, что реальный возраст школы насчитывает более 300 лет.

Ученикам, чьи школы не попали в рейтинг самых необычных, не стоит расстраиваться, ведь здесь главное – не здание и даже не история. Школы славятся своими учителями, ведь именно они проходят с нами путь от шестилетнего возраста до вступления во взрослую жизнь.

Для учителей сентябрь начнется с приятного момента – им поднимут зарплату. А какие новшества учебный год принесет школьникам и их родителям?

Марина Юркевич, начальник отдела дошкольного, общего, среднего и специального образования комитета образования Мингорисполкома:

В этом учебном году у нас будут небольшие изменения в образовательном процессе. Учащиеся девятых классов будут сдавать три обязательных экзамена. Это русский, белорусский язык в письменном виде и математика. А выпускники одиннадцатых классов будут сдавать четыре обязательных экзамена: русский либо белорусский по выбору, математика, иностранных язык и в этом году у нас дополняется история Беларуси. То есть по экзаменационным билетам за 10-11 класс ребята будут показывать свои знания в области истории Беларуси и белорусской государственности.

Инновационный проект «Электронная школа» планируется вывести на национальный уровень. В Минске он был запущен в 2013 году в нескольких школах.

Электронными становятся дневник, журнал и расписание занятий. Родители получат возможность отслеживать успеваемость своего ребенка в Интернете и там же общаться с учителями.

Еще одно нововведение – электронные карты. У каждого школьника появится карточка, позволяющая зайти в школу, зарегистрировать книги в библиотеке, оплатить питание, а в недалеком будущем карту можно будет предъявлять в столичном общественном транспорте в качестве гаранта бесплатного проезда – бумажные справки уйдут в прошлое.

Контроль за школьниками улучшится не только благодаря проекту «электронная школа». Даже форма расскажет теперь, хорошо ли был одет ребенок по дороге домой.

О пиджаке нараспашку в осенние холода родителям поведает термометр, вшитый в экспериментальную партию.

В стране пока 5000 таких костюмов, но в 2015 году производство расширят – новинка уже пришлась по душе и школьникам, и родителям, да и особого ухода такие вещи не требуют.

А поскольку технологии не стоят на месте и уже невозможно представить без мобильного телефона даже первоклассника, белорусские производители школьной формы позаботились о сохранении здоровья учеников. Теперь можно приобрести для вашего чада пиджак с карманом, блокирующим излучение мобильников, а для маленьких модниц с такой подкладкой выпустили сумки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Словом, заинтересовать учеников стараются, чем могут: и формой, и новыми технологиями, и современными классами, ведь нынешние школьники в мире Интернета и высоких технологий стали более требовательны, а значит для их обучения нужно использовать все самое новое и лучшее.