Александр Лукашенко поздравил школьников, студентов, педагогов с Днем знаний

Новости Беларуси. В Беларуси 1 сентября День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С началом учебного года школьников, студентов, педагогов поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что «сегодня образование, знания и опыт особенно востребованы в обществе. Беларусь идет по пути модернизации и инновационного развития. Народному хозяйству нужны высококвалифицированные специалисты, умеющие мыслить творчески и находить рациональные решения. Поэтому молодежи необходимо прилежно учиться, познавать новое и смело стремиться к своей мечте».

Государство в 2014 году сделало подарок ученикам нескольких населенных пунктов. 1 сентября двери откроют 4 новые школы. Их построили в Бресте, Гродно и Минске. А всего к занятиям в 2014 учебном году приступят более 930 тысяч школьников, из них 100 тысяч – первоклассники.