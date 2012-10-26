Какая роль лучше: бизнес-леди или профессиональная домохозяйка?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» главный редактор телегида «Антенна» Анастасия Телешева и домохозяйка Ольга Москальцова.

Анастасия, в ваши обязанности все-таки входит и домашнее хозяйство?

Анастасия Телешева, главный редактор телегида «Антенна»:

Безусловно, если учитывать то, что я обычный человек. Я также хожу в магазины, мою полы и окна.

Когда вы поняли для себя, что лично ваш конек не полное посвящение себя домашней работе, а все-таки надо где-то состояться в другом деле?

Анастасия Телешева:

Я не понимала, где мой конек: там или там. Я пошла именно по этой стезе, по газетной, я захотела писать и заниматься все этим в 7 классе, но исключать из своей жизни семью, детей, мужа – я такого не делала. Мне кажется, что каждая женщина, и Ольга Бурлакова - замечательное воплощение этой идеи, она так замечательно выглядит, замечательная мама, жена и нисколько не сомневаюсь, когда дети позволят выйти и заняться чем-то еще, она это сможет сделать. Любая женщина может это совмещать.

Ольга, перейдем к вам. У вас классический случай домохозяйки. У вас трое детей, муж, две собаки, кролик и кот – это не слишком много для таких хрупких плечей?

Ольга Москальцова, домохозяйка:

Я ставлю задачи на каждый день и по мере их выполняю.

Вы счастливы, что у вас такая роль?

Ольга Москальцова:

Абсолютно! Это мое осознанное решение. Я стараюсь жить по принципу здесь и сейчас. Я считаю, что в данный момент я больше нужна в семье, чем где-то еще. Больше пользы я приношу дома у себя.

Есть такое мнение, что те женщины, которые сидят дома, абсолютно не занимаются своим развитием, они становятся со временем скучные, с ними не о чем поговорить. Вы можете это опровергнуть?

Ольга Москальцова:

Не соглашусь с вами, это достаточно стереотипное мнение. Тоже самое я могу сказать и про работающих женщин. Мне кажется, что некоторым не хватает времени на себя.

Ольга, а кто вы по профессии, у вас же есть образование?

Ольга Москальцова:

Да, я врач-стоматолог и раньше возглавляла медицинский центр.

Ольга, а помощники у вас какие-то есть или вы справляетесь сами?

Ольга Москальцова:

Справляюсь сама. И телевизор не смотрю.