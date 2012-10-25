Космический экипаж корабля «Союз» во главе с белорусом Олегом Новицким прибыл на МКС

Новости Беларуси. Космический экипаж корабля «Союз» во главе с белорусом Олегом Новицким прибыл 25 октября на Международную космическую станцию. Стыковка прошла успешно, точно в расчетное время в автоматическом режиме.

После открытия переходных люков вместе с Олегом Новицким на МКС перешли россиянин Евгений Тарелкин и американец Кевин Форд. Там их встретил также интернациональный экипаж, в составе которого россиянин, американец и японец.

Орбитальная командировка экипажа продлится более четырех месяцев. За это время космонавты выполнят более 50 научных экспериментов.

Международная космическая экспедиция во главе с белорусом Олегом Новицким стартовала с космодрома «Байконур»

Международная космическая экспедиция во главе с уроженцем Беларуси Олегом Новицким стартовала с космодрома Байконур. Запуск ракеты-носителя состоялся в 13 часов 51 минуту по минскому времени с 31 площадки «Байконура» – дублера гагаринского старта, первой площадки.

В составе экипажа также россиянин Евгений Тарелкин и американец Кевин Форд. Орбитальная командировка продлится более четырех месяцев. За это время экипаж проведет более полусотни научных экспериментов.



И, как стало известно, космический корабль успешно отделился от ракетоносителя и вышел на орбиту сближения с МКС.

На 25 октября запланирована стыковка корабля с международной космической станцией. Экипаж пробудет в космосе 170 суток. За это время проведет полсотни научных экспериментов.

За таким событием следил не то что весь мир. Его буквально с космическим интересом ждали в белорусском Червене. Бывший классный руководитель и одноклассницы Олега Новицкого. За родным Олежей они следят, не отрывая глаз.

Для Анны Михайловны Олег Новицкий уже не тихий и спокойный ученик с последней парты. Бывший классный руководитель командира МКС признается, Олежа отличником не был. Но учился хорошо.

Анна Насеченко, бывший классный руководитель:

Физкультурой, конечно, занимался. Очень любил после уроков пойти позаниматься сам какими-то упражнениями.

Ирина и Светлана, признаются, к Олеже всегда относились как к настоящему полковнику. Однако вспоминают, мог и майских жуков в волосы подкинуть. А фотографии с ним нет ни одной – без его улыбки.

Ирина Куделька, бывшая одноклассница:

Если мы смотрели на небо, он чаще других на него засматривался. И когда падали звезды мы загадывали много желаний, а теперь он, наверное, загадывал одно желание. Он к нему шел, оно сбылось.



Как Олежа поступал в летное училище – помнят хорошо. Не хватало роста. Два сантиметра. Чтобы дорости, будущий космонавт занимался на турниках каждый день. Два сантиметра набрал. В том, что одноклассник достигнет таких высот, уверены были всегда.

Светлана Король, бывшая одноклассница:

Где бы он ни был, в какой стране: Японии, Америке. Все равно это ностальгия по родине, по родному городу Червеню. Это корни, которые его сюда тянут.

В родном для командира МКС Червене Олега Новицкого ждут с неземным нетерпением. Даже если на встречу выпускников он немного опоздает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Белорус впервые в истории возглавил МКС

Уроженец Беларуси Олег Новицкий станет командиром очередной космической экспедиции. 22 октября это решение окончательно утвердила Госкомиссия по итогам заседания на Байконуре.

Полет намечен на 23 октября. Старт в 13 часов 51 минуту по минскому времени. Помимо белоруса к Международной космической станции на корабле «Союз» отправятся россиянин и американец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пилотируемом комплексе завершены генеральные испытания. Экипаж к полету готов. Орбитальная командировка продлится более четырех месяцев.

До Олега Новицкого лишь два белоруса летали в космос в качестве командира космического корабля - Петр Климук и Владимир Коваленок. Руководить экипажем Международной космической станции наш соотечественник будет впервые.

Олег Новицкий, командир экипажа корабля «Союз ТМА-06М»:

Экипаж готов полностью. Могу сказать только это. Мы с нетерпением ждем того дня, когда с нетерпением сможем подняться на нашем корабле.