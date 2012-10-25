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Беларусь приступила к разработке нового спутника дистанционного зондирования Земли

25 октября 2012 12:11
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Новости Беларуси. Беларусь приступила к разработке нового спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщили в Национальной академии наук.

Работы начались сразу же после запуска белорусского космического аппарата в июле. Срок его службы – 5-7 лет, поэтому к 2017 республика должна создать новый аппарат.

Сейчас разрабатывают современное оптическое оборудование – начинку будущего спутника, которая позволит снимать поверхность Земли с рекордным разрешением в десятки сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос

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