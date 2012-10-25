Трудовые и пенсии по возрасту в Беларуси с ноября увеличиваются в среднем более чем на 14%

Новости Беларуси. В Беларуси с ноября увеличиваются трудовые и пенсии по возрасту. В среднем более чем на 14%. Средняя пенсия по возрасту будет около двух миллионов рублей. Перерасчет связан с ростом средней заработной платы в республике.

Также с ноября возрастет бюджет прожиточного минимума – до 880 тысяч. Соответственно возрастут социальные пенсии и надбавки.

Финансирование, как и ранее, будет производится из Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты. Дополнительные расходы составят порядка 590 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Повышение на 14,7% будет применительно только к тем трудовым пенсиям, которые не исчисляются без применения бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

С ноября кроме перерасчета трудовых пенсий также будет производиться перерасчет социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям. Все эти выплаты рассчитываются исходя из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.