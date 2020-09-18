«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Ее героем стал эмигрант и провокатор массовых мероприятий Степан Путило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно на его Telegram-канале разжигается ненависть белорусов друг к другу, публикуются личные данные несогласных, а в период протестов там выкладывались инструкции изготовления коктейлей Молотова, построения баррикад и сцепок.

Григорий Азаренок: И какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всем говорят. О своих же личных доходах экс-белорус предпочел умолчать. Но друзья сдали.

Степан Путило: В большинстве, я думаю, да.

Нам нужно расширяться, поэтому сейчас рекламы чуть будет больше. На донатах мы в августе собрали – один пост только опубликовали с просьбой как-то посодействовать нашему каналу – более 40 тысяч, 47 тысяч долларов, по-моему.

Степан Путило: После выборов вышло в Минске в лучшем случае 7-10 тысяч.

Юри й Дуд ь: Порядок зарплат у ребят, которые у вас работают?

Григорий Азаренок: Если вам скажут, что на гостелевидении работают пропагандисты, вспомните эти кадры.

Степан Путило:

Это медиа, это информационная атака, если хочешь это назвать. Это информационная пропаганда, бывает и в хорошем смысле. Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными. И мы делаем это всеми доступными методами.

Григорий Азаренок:

А теперь давайте на минутку представим: мы в Минске создаем польский дом, запускаем туда польского журналиста, платим ему годовой бюджет крупного предприятия на распространение пропаганды на территории Польши.

Или, например, в Москве параллельно с нашим появится украинский дом. Во сколько глоток западные неполживцы будут визжать о вмешательстве?

Впрочем, об этом молодом человеке все и так уже все знают. Он объявлен в международный розыск. Ему осталось выбрать апартаменты...

Раскрутившись на белорусских протестах, этот канал постепенно внедряется в российскую повестку. То патриарха Кирилла оскорбит, то о Навальном выскажется.