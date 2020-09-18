«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны

Новости Беларуси. Более сотни байкеров из Беларуси и России прибыли в Брест. Международный мотопробег к 75-летию Победы стартовал в мае по всем городам-героям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади у российских байкеров больше 13 тысяч километров пути и остановки в каждом символичном для общей Победы месте. Екатеринбург, Мурманск, Москва – всего 11 городов.

В Беларуси мотоциклисты прибыли к героической Цитадели – почтить минутой молчания и возложить цветы к Вечному огню в память о подвиге сражавшихся за мирное будущее.

Евгений Бейзак, участник мотопробега (Беларусь):

Учитывая величие этой Победы и героическую память, представителями Harley-Davidson СНГ было принято решение в этом году провести пробег по городам-героям, чтобы в очередной раз подчеркнуть и донести до нашего поколения, до будущего поколения то, что подвиг героев – он жив. И очень важно, чтобы мы помнили, поскольку пока мы помним, они живы.