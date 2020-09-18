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Наталья Кочанова встретилась с руководителями медучреждений Минска. Какие задачи стоят перед здравоохранением?

18 сентября 2020 19:50
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Новости Беларуси. Подготовку к эпидсезону обсудили на традиционной рабочей встрече председателя Совета Республики с руководителями медучреждений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с руководителями медучреждений Минска. Какие задачи стоят перед здравоохранением?-1

Оценить готовность системы здравоохранения к осеннему эпидсезону в офлайн-формате позволили положительные результаты борьбы с коронавирусом. Это первый за последнее время разговор с глазу на глаз.

Наталья Кочанова встретилась с руководителями медучреждений Минска. Какие задачи стоят перед здравоохранением?-4

Сейчас в Минске наблюдается определенный рост заболеваемости COVID-19 и другими сезонными вирусами.

Наталья Кочанова отметила: главная задача – обеспечить медиков всем необходимым.

Уже сейчас больницы имеют запас средств индивидуальной защиты на месяц вперед.

# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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