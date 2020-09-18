Наталья Кочанова встретилась с руководителями медучреждений Минска. Какие задачи стоят перед здравоохранением?

Новости Беларуси. Подготовку к эпидсезону обсудили на традиционной рабочей встрече председателя Совета Республики с руководителями медучреждений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подготовку к эпидсезону обсудили на традиционной рабочей встрече председателя Совета Республики с руководителями медучреждений столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценить готовность системы здравоохранения к осеннему эпидсезону в офлайн-формате позволили положительные результаты борьбы с коронавирусом. Это первый за последнее время разговор с глазу на глаз.
Сейчас в Минске наблюдается определенный рост заболеваемости COVID-19 и другими сезонными вирусами.
Наталья Кочанова отметила: главная задача – обеспечить медиков всем необходимым.
Уже сейчас больницы имеют запас средств индивидуальной защиты на месяц вперед.