Какая форма контроля за соблюдением скоростного режима самая эффективная? Ответил начальник ГАИ

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Есть фотофиксация, есть старые добрые сотрудники, которые с палочкой тормозят. У нас уже и дроны появились. Но вместе с тем все же знают, где камеры расположены. То есть там плюс-минус притормаживают, на других участках нагоняют то, что, как считают, упустили сотрудники. Ну да, тут уже как попадешься. Вот с вашей точки зрения, какая форма контроля за соблюдением скорости самая эффективная на сегодня?

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Ну, я бы уже так категорично самую эффективную не выделял. Все методы действительно рабочие, и они достаточно эффективные. Понятно, что при контроле скорости движения в автоматическом именно режиме мы сейчас все больше применяем участки средней скорости для контроля за скоростью движения. Это действительно более эффективно, чем мы одномоментно в одном месте измеряем скорость. Участок протяженностью 10-15 километров в средней скорости позволяет действительно водителю на долгом протяжении соблюдать эти правила дорожного движения. Ну и после проезда этого участка он понимает, что с учетом его протяженности уже нагоняя, не нагоняя, время уже не позволит ему даже, превышая скорость, сократить. Ну и, как правило, это дисциплинирует именно водителей правильно управлять.

На сегодня в Республике Беларусь 38 участков улично-дорожной сети оборудованы средней скоростью. Точно так же до конца 2025 года мы произведем оборудование еще четырех участков. На следующий год запланировано еще 30 участков по оборудованию средней скорости. Думаю, что в комплексе вот эти все меры, которые обеспечивают контроль и скорости движения, и применение квадрокоптеров именно за нарушением правил обгона, нашли свою эффективность.