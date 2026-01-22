Стивен Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поделился актуальными деталями о переговорном процессе по урегулированию ситуации в Украине, сообщает Reuters.

По словам дипломата, переговоры вышли на принципиально новый этап – достигнут ощутимый прогресс. Уиткофф подчеркнул, что на текущий момент дискуссия сфокусировалась вокруг одного ключевого вопроса. Он отметил: стороны уже рассмотрели несколько возможных вариантов его решения, что, по его мнению, свидетельствует о принципиальной разрешимости проблемы.

Уиткофф выразил уверенность в возможности полного урегулирования конфликта. В ходе обсуждения он также затронул перспективу формирования на территории Украины беспошлинной зоны.

Путин проведет встречу с Уиткоффом 22 января – Песков.

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