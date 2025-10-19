Как выросли доходы белорусов за 8 месяцев? Данные Белстата

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. На неделе было много и о работе, и о доходах, и об отдыхе. Белорусы не успели еще отойти от Восточных Гавайев – так называют китайский Хайнань, куда мы недавно проложили прямой путь, как нас накрыло волной на вьетнамском Фукуоке. Еще один мировой курорт, где и море, и природа, и экзотические фрукты по цене картошки. А главное, и на этот райский остров отныне из Минска открыта прямая дорога, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Белавиа» расстаралась. Белорусы оценили, и на тот же Фукуок до марта билетов уже не достать.

А еще держим в мыслях Мальдивы и Сейшелы, куда прямиком из Беларуси пока не добраться. Только с пересадками. В «Белавиа» обещали разобраться и наладить постоянное и прямое сообщение. Вот, как оказалось, чего нам для полной радости не хватало. Лакшери отдыха, и чтобы прямиком из дома. А говорят, что еще плохо живем. Согласитесь, на такие курорты за последние деньги не летают, а потому забитые под завязку «Боинги» предлагаем расценить как лучший индикатор состояния общества. Деньги есть.

Это, собственно, подтверждает и официальная статистика. По данным Белстата, реальные доходы белорусов за 8 месяцев выросли на 10 %. В общем объеме оплата труда занимает больше 66 %, социальные выплаты – около 22 %. Пенсии подняли уже второй раз за год.