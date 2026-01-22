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Перекус без вреда. Нутрициолог назвала варианты полезных лакомств

22 января 2026 10:04
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Перекус без вреда. Нутрициолог назвала варианты полезных лакомств-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Бывают ситуации, когда необходимы перекусы, и вместо того, чтобы покупать какие-то непонятные батончики или фастфуд, я рекомендую позаботиться об этом заранее. Сейчас я подготовила для вас топ-5 полезных перекусов.

Гречневый хлебец с маслом, любым паштетом и овощи либо зелень. Такой перекус максимально сбалансирован по всем нутриентам и длительно вас насытит. А если вы любите бургеры, отличным вариантом будет приготовить его самостоятельно. В качестве булочки вы можете использовать, например, булочку из чечевицы. Также положить листочек салата или капусты, помидорку и домашнюю котлету.

Подробности в видео.

# Здоровье # Питание # Здоровое питание

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