Перекус без вреда. Нутрициолог назвала варианты полезных лакомств

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Бывают ситуации, когда необходимы перекусы, и вместо того, чтобы покупать какие-то непонятные батончики или фастфуд, я рекомендую позаботиться об этом заранее. Сейчас я подготовила для вас топ-5 полезных перекусов.

Гречневый хлебец с маслом, любым паштетом и овощи либо зелень. Такой перекус максимально сбалансирован по всем нутриентам и длительно вас насытит. А если вы любите бургеры, отличным вариантом будет приготовить его самостоятельно. В качестве булочки вы можете использовать, например, булочку из чечевицы. Также положить листочек салата или капусты, помидорку и домашнюю котлету.