«Главное в жизни – любовь». Певица Светлана Шиманская рассказала о новой песне «Я тебя придумала»

Тема любви и отношений вечная, но каждый раз мы в ней находим новые грани и новые вопросы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – талантливый автор и исполнительница Светлана Шиманская. В своей новой песне она затронула как раз один из таких тонких и узнаваемых моментов.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам, что за песня, кто автор слов, кто автор аранжировки? Как она называется?