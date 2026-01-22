«Главное в жизни – любовь». Певица Светлана Шиманская рассказала о новой песне «Я тебя придумала»

Тема любви и отношений вечная, но каждый раз мы в ней находим новые грани и новые вопросы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – талантливый автор и исполнительница Светлана Шиманская. В своей новой песне она затронула как раз один из таких тонких и узнаваемых моментов.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам, что за песня, кто автор слов, кто автор аранжировки? Как она называется?
Светлана Шиманская, певица:
Авторская история. Песня называется «Я тебя придумала». История о том, девочки, как часто мы с вами встречаем в жизни мужчину, придумываем ему необыкновенные качества, наделяем его чем-то таким неземным, необыкновенным, придумываем себе эту любовь, придумываем поступки. А что в итоге получается...
Но я вам хочу сказать, что самые интересные истории, которые описываются в литературе, в музыке, это как раз таки про вот эти вот неразделенные, может быть, где-то чувства, про придуманную любовь. В любом произведении вы найдете отклик сегодняшней моей песни.
Подробности в видео.