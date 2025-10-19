Количество ДПТ снижается, просто мы каждую аварию публикуем в СМИ – Виктор Ротченков

Маршрутка, превышение скорости, трактор. Шесть человек 10 октября не доехали до дома. Они погибли, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Такие новости всегда заставляют задуматься о самом важном, о страшном и о том, неужели мы мало делаем для порядка на дорогах. А может быть, меры неэффективны?

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Хотелось бы отметить, что количество аварий и раненых в ДТП минимальное. По сравнению даже с прошлым годом мы отмечаем снижение. Вместе с тем возросла тяжесть последствий и возросло количество погибших. 10-процентный рост, который сегодня есть в республике, тоже вызывает озабоченность, и целый комплекс мероприятий проводится в Госавтоинспекции, чтобы минимизировать эти последствия. Но то, что складывается на автодорогах, я хотел бы участников дорожного движения, наверное, отметить. Все почему-то говорят о том, что много аварий. Количество аварий снижается, просто мы каждую аварию на сегодняшний день в профилактических мероприятиях публикуем в СМИ, показываем, рассказываем, чтобы не допустить этого впредь. Раньше были менее развиты мультимедиа и все остальные моменты, мы публиковали меньше ДТП на порядок. Поэтому где-то, может быть, и сформировалось мнение о том, что возросло количество ДТП. На самом деле количество ДТП снижается.