В Новой Зеландии оползень снёс туристический кемпинг

Несколько человек, в том числе двое детей, пропали без вести в результате схода оползня в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тонны камней и грязи накрыли большой кемпинг, расположенный в популярном у туристов национальном парке.

На месте происшествия организована масштабная поисково-спасательная операция. Участвуют сотни человек, задействованы вертолеты и полицейские собаки. По данным следствия, под завалами могут находиться не менее 10 человек. С места ЧП эвакуированы более 100 отдыхающих.

Я услышал громкий треск дерева. Когда я оглянулся, я увидел огромный оползень, который двигался прямо на меня. Мне до сих пор жутко об этом вспоминать. И я побежал. Когда я оглянулся, я увидел, как оползень тащит перед собой жилой трейлер. Это было самое страшное, что я когда-либо переживал в своей жизни.

Сход оползня произошел из-за проливных дождей, которые вызвали масштабные наводнения. В зоне бедствия оказались десятки населенных пунктов, около 10 тысяч человек остались без электричества и связи. Власти ввели чрезвычайное положение в северных регионах Новой Зеландии.