Автопарк Военной автомобильной инспекции пополнился новыми патрульными машинами

Это 10 автомобилей отечественного производства усовершенствованной модели. У них высокая топливная экономичность, при этом они экологичны. Кроме того, машины могут с легкостью выполнять различные маневры при движении.

Сергей Кипеть, начальник Военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных Сил Беларуси:

Данные автомобили направляются не только в Минск, а также в иные военно-автомобильные инспекции, военные комендатуры. И будут с помощью их обеспечивать свои мероприятия. Это касается сопровождения транспортных средств, это касается сопровождения делегаций по линии Департамента международного военного сотрудничества, а также иные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Современный транспорт повысит оперативность и эффективность службы, особенно при реагировании на вызовы.