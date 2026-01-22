Автопарк Военной автомобильной инспекции пополнился новыми патрульными машинами

Автопарк Военной автомобильной инспекции пополнился новыми патрульными автомобилями. Торжественная церемония передачи ключей состоялась в Минской военной комендатуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автопарк Военной автомобильной инспекции пополнился новыми патрульными автомобилями. Торжественная церемония передачи ключей состоялась в Минской военной комендатуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 10 автомобилей отечественного производства усовершенствованной модели. У них высокая топливная экономичность, при этом они экологичны. Кроме того, машины могут с легкостью выполнять различные маневры при движении.
Сергей Кипеть, начальник Военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных Сил Беларуси:
Данные автомобили направляются не только в Минск, а также в иные военно-автомобильные инспекции, военные комендатуры. И будут с помощью их обеспечивать свои мероприятия. Это касается сопровождения транспортных средств, это касается сопровождения делегаций по линии Департамента международного военного сотрудничества, а также иные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Современный транспорт повысит оперативность и эффективность службы, особенно при реагировании на вызовы.