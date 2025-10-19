Пассажирский транспорт в Беларуси планируют оснастить навигационным оборудованием

Маршрутка, превышение скорости, трактор. Шесть человек 10 октября не доехали до дома. Они погибли, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Такие новости всегда заставляют задуматься о самом важном, о страшном и о том, неужели мы мало делаем для порядка на дорогах. А может быть, меры неэффективны?

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Если в 2023-2024 годах мы отмечали небольшой рост ДТП с участием маршруток, то за 9 месяцев 2025 года у нас 37 % снижения числа ДТП и более 50 % раненых в ДТП, именно когда люди и пассажиры передвигались на пассажирском транспорте. Но эта одна трагедия перечеркивает все эти цифры и призывает еще раз задуматься над тем, а все ли было сделано в полном объеме, явно этих мер недостаточно.

Госавтоинспекцией внесены предложения по внедрению, обязательному оборудованию всех автобусов, которые участвуют в регулярных перевозках, видеонаблюдением, как внутри салона любого автобуса, начиная от маршрутки и заканчивая самым большим автобусом, так и снаружи, камера будет фиксировать именно дорожную обстановку, которая происходит впереди автобуса.

Точно так же Госавтоинспекция вышла с инициативой об оборудовании каждого автобуса навигационным оборудованием. Это позволит нам контролировать в любом месте, в любом состоянии режим труда и отдыха водителя, точно так же скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе. Ну, возможно, требуется пересмотреть и ответственность водителей, которые управляют автобусами в регулярном сообщении, точно так же именно ответственность владельцев и собственников автобусов, которые участвуют в регулярной перевозке. Да, возможно, и с ответственностью предстоит поработать, внести предложения по ее ужесточению.