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В Гродненской области задержали должностное лицо при получении взятки

22 января 2026 08:16
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В Гродненской области с поличным при получении взятки в особо крупном размере задержали 45-летнего заместителя директора одного из предприятий агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области задержали должностное лицо при получении взятки-2

58 тысяч долларов были переданы должностному лицу за отгрузку продукции предприятия для реализации на территории сопредельного государства. Перед получением взятки фигурант использовал методы конспирации, однако они не помогли.

В Гродненской области задержали должностное лицо при получении взятки-4

Андрей Ярошик, начальник 9-го управления по Гродненской области ГУБОПИК МВД Беларуси:
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что только за последний год в общей сложности им получены незаконные денежные вознаграждения на сумму более 100 тысяч долларов США. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение особо тяжкого преступления, и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В МВД отметили: сотрудники на постоянной основе проводят мероприятия в рамках реализации поручений главы государства по борьбе с коррупцией в приоритетных отраслях экономики.

# Коррупция # МВД Беларуси

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