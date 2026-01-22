В Гродненской области задержали должностное лицо при получении взятки

В Гродненской области с поличным при получении взятки в особо крупном размере задержали 45-летнего заместителя директора одного из предприятий агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

58 тысяч долларов были переданы должностному лицу за отгрузку продукции предприятия для реализации на территории сопредельного государства. Перед получением взятки фигурант использовал методы конспирации, однако они не помогли.

Андрей Ярошик, начальник 9-го управления по Гродненской области ГУБОПИК МВД Беларуси:

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что только за последний год в общей сложности им получены незаконные денежные вознаграждения на сумму более 100 тысяч долларов США. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение особо тяжкого преступления, и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В МВД отметили: сотрудники на постоянной основе проводят мероприятия в рамках реализации поручений главы государства по борьбе с коррупцией в приоритетных отраслях экономики.