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Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?

10 января 2019 17:50
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Новости Беларуси. Наиболее уязвимы в морозы люди без определённого места жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, во всех крупных городах для них работают мобильные пункты обогрева.

В Беларуси отмечают первые случаи обморожения

В то же время жертвой холодной погоды можно стать и по собственной беспечности.

Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?-1

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
В таких погодных условиях не зарегистрировано каких-то серьезных происшествий на дорогах. Но мы предупреждаем автолюбителей, что нужно подготовиться к поездке: нужен полный бак, в дорогу взять горячее питьё, одеяло и чтобы телефон был заряжен на случай экстренного вызова.

Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?-4

На этой неделе в Беларуси установилась настоящая зима, температура воздуха на 3-7 градусов ниже климатической нормы. Но уже к выходным синоптики обещают потепление до +3 °C и мокрый снег с гололедицей.

# Морозы # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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