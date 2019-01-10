Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?

Новости Беларуси. Наиболее уязвимы в морозы люди без определённого места жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, во всех крупных городах для них работают мобильные пункты обогрева.

В Беларуси отмечают первые случаи обморожения

В то же время жертвой холодной погоды можно стать и по собственной беспечности.