Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?
Новости Беларуси. Наиболее уязвимы в морозы люди без определённого места жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, во всех крупных городах для них работают мобильные пункты обогрева.
В Беларуси отмечают первые случаи обморожения
В то же время жертвой холодной погоды можно стать и по собственной беспечности.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
В таких погодных условиях не зарегистрировано каких-то серьезных происшествий на дорогах. Но мы предупреждаем автолюбителей, что нужно подготовиться к поездке: нужен полный бак, в дорогу взять горячее питьё, одеяло и чтобы телефон был заряжен на случай экстренного вызова.
На этой неделе в Беларуси установилась настоящая зима, температура воздуха на 3-7 градусов ниже климатической нормы. Но уже к выходным синоптики обещают потепление до +3 °C и мокрый снег с гололедицей.