Нацбанк продлил срок использования платежных карт без чипа до 2023 года

Новости Беларуси. Ранее карты без микропроцессора, оснащенные только магнитной полосой, должны были закончить обращение к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через год принимать платежи с помощью карт с магнитной полосой и чипом или только с чипом должны будут во всех банкоматах и платежных терминалах банков, которые будут устанавливаться в этот период.

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