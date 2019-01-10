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Нацбанк продлил срок использования платежных карт без чипа до 2023 года

10 января 2019 17:10
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Новости Беларуси. Ранее карты без микропроцессора, оснащенные только магнитной полосой, должны были закончить обращение к 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк продлил срок использования платежных карт без чипа до 2023 года-1

Уже через год принимать платежи с помощью карт с магнитной полосой и чипом или только с чипом должны будут во всех банкоматах и платежных терминалах банков, которые будут устанавливаться в этот период.

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# Нацбанк Беларуси # общество # Фотофакт

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