С 31 декабря по 2 января гостиницы Минска будут заполнены до отказа

Новости Беларуси. Минск в ожидании большого количества гостей. Планируется, что в период новогодних и рождественских праздников столичные гостиницы будут заполнены до отказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск в ожидании большого количества гостей. Планируется, что в период новогодних и рождественских праздников столичные гостиницы будут заполнены до отказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исходя из практики прошлых лет, а также на основе существующей брони самая высокая загрузка ожидается с 31 декабря по 2 января. Подавляющее большинство приезжих в этот период – россияне. На сегодняшний день туристы могут разместиться в 51 отеле.
В Минск они приедут в среднем на 3-5 дней и потратят на проживание около 100 рублей в сутки.