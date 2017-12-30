Прямой эфир

Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков

30 декабря 2017 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На защите воздушных рубежей: в Логойском районе зенитчики заступили на боевое дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что для большинства из них это первое ратное испытание.

Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков-1

Торжественный ритуал с поднятием государственного флага прошел недалеко от стартовых позиций зенитных ракетных комплексов С-300. Ну а в том, что заступление на боевое дежурство проходит в канун новогодних праздников, военнослужащие видят особый смысл.

Особенно почетно заступать в преддверии Нового года: в Логойском районе началось боевое дежурство у зенитчиков-4

Дмитрий Поляков, командир зенитного ракетного дивизиона:
Особенно почетно заступать в преддверии Нового года, нести службу на боевом посту. Службу будет нести не только офицеры военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, но и солдаты срочной службы. Дивизион, согласно графику, заступает на новогодние праздники. Поэтому я уверен, что это не скажется никак на несении боевого дежурства.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Поляков

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Черный: Соотношение средней заработной платы и стоимости квадратного метра должно быть единица
30 декабря 2017 12:28

Анатолий Черный: Соотношение средней заработной платы и стоимости квадратного метра должно быть единица

Аномально теплая погода: в Минске побит температурный максимум 1974 года
30 декабря 2017 12:15

Аномально теплая погода: в Минске побит температурный максимум 1974 года

31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя
30 декабря 2017 12:07

31 декабря елки будут продавать со скидками и до последнего покупателя