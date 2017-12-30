Они поверили в меня: жительница Могилева смогла побороть себя и вернула опеку над ребенком

Новости Беларуси. Традиционные прямые линии в нетрадиционном формате: в канун Нового года даже такой привычный телефонный диалог власти с населением превратился в обмен праздничными поздравлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из звонков на прямую линию в Могилеве поступил от благодарной женщины. Уходящий год для Ирины Арефьевой получился непростым: из-за ее проблем с алкоголем органы опеки забрали маленького сына в дом ребенка. Но уже спустя несколько месяцев ей удалось вернуть мальчика.

Ирина Арефьева, жительница Могилева: Я осознала, что ребенок для меня – самое важное и сделала все для того, чтобы как можно раньше его вернуть. И я это сумела сделать. Мне пошли на встречу, мне помогли все инстанции. Они поверили в меня.

Алла Глушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Очень приятно слышать слова благодарности, но самое важное – чтобы у них все получилось. Чтобы у них все было хорошо.

Маленький Саша уже ходит в ясли. Растет активным ребенком, настоящим мужчиной. Хорошо кушает и любит разбирать игрушечные машинки. Новый год мама с сыном будут встречать дома с уверенностью, что и дальше у них все будет хорошо.