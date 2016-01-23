Как живут и работают на «северном полюсе» Беларуси, где в 1940 году было минус 41,5

Новости Беларуси. В Беларуси январь выдался снежным и морозным. Но синоптики уверены: это еще не все сюрпризы нынешней зимы. Предстоящей ночью при прояснениях местами ожидается до 25 градусов мороза. Традиционно холоднее всего в Витебской области. Именно в этом регионе находится так называемый «северный полюс» Беларуси. За погодой здесь наблюдают на метеостанции «Езерище».

Почти 20 лет по одному маршруту, и каждый раз остановка – возле родника в Городокском районе. В любое время года. Источник в самом центре «северного полюса» Беларуси и даже при минус 30 не замерзает.

Михаил смеется: чувствует себя Дедом Морозом. Не на санях, а на фуре везет холода из Финляндии в Украину через Беларусь.

Михаил Дробышевский, водитель:

В Финляндии сейчас очень холодно. Я был этим рейсом, было где-то от 27 до 31 градуса.

А вот супругов Романенко даже такой серьезный минус не пугает. Главное – подготовиться. Первым делом – утеплить сарай с живностью. В хозяйстве как никак две коровы, поросенок, куры, а еще есть собаки и коты.

Валентина Романенко, житель деревни Светлое:

Я чердак тоже утепляла, солому носила, кидала. Тут всегда вычищаю. И чтобы сухо было, самое главное. От сырости им же холодно, а так им тепло.

Когда-то из деревни Светлое молодая Валя сбежала в Витебск. Но на пенсии вместе с супругом все же решила вернуться из северной столицы Беларуси на родной «северный полюс».

Валентина Романенко, житель деревни Светлое:

В 1959 году был такой мороз и такой снег, что тоннели пробивали вот здесь. И тут машины просто не могли пройти.

Работникам метеостанции «Езерище», самой северной в Беларуси, и трудиться приходиться не в курортных условиях. Здесь ежегодно фиксируют самые низкие температуры в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Дерибина, техник-метеоролог метеостанции «Езерище»:

Вообще, январь в этом году достаточно холодный. Допустим, первая декада была холоднее обычного в два раза, а вторая на три градуса ниже нормы. Столько же прогнозируется и в третьей декаде. Тоже обещает быть холоднее на 3-4 градуса.

Абсолютный температурный рекорд «северного полюса» Беларуси установлен в 1940 году – минус 41,5. И хоть нынешние снега и морозы не такие беспощадные, метеорологи все равно предупреждают: зима в разгаре. Потому прятать в шкаф шапки, шубы и валенки, понятное дело, рано.