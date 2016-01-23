День снега отмечают 23 января в Беларуси

Новости Беларуси. Есть повод отметить. 23 января в Беларуси проходит День снега. Этот праздник уже стал традиционным для десятков стран мира. Еще одно название этого фестиваля – Международный день зимних видов спорта. Сегодня на большинстве горнолыжных курортов нашей страны аншлаг. Такой праздник, по замыслу организаторов, должен привлечь к активному образу жизни как можно больше белорусов.

В праздник снега белорусы по достоинству оценили подарки от «Эммы» и «Даниеллы». Ведь благодаря погоде насладиться зимними видами спорта сегодня можно на всех горнолыжных курортах страны. К празднику приурочила исполнение своей мечты и минчанка Ольга, совершив свой первый спуск на сноуборде.

Ольга Мирановская, посетитель горнолыжного центра:

Конечно, тяжело, но нравится и придает азарта, думаешь, на что ты способен.

На деле то, что для коммунальщиков головная боль, для любителей зимних видов спорта – большая радость. Белорусские горнолыжные склоны – те места, где не убирали снег, а наоборот были ему только рады осадкам.

Александр Гребнев, директор горнолыжного центра:

Посещаемость центра выросла на 50% по сравнению с предыдущими годами. На самом деле очень хорошая зима, погода и устойчивый минус позволяет нам готовить склоны очень качественно. Порядка 70% катаются на лыжах и сноубордах и порядка 30% предпочитают тюбинги.

Популярный вопрос, кто лучше – лыжник или сноубордист, здесь не актуален. Друг другу они не мешают – склон открыт для всех. Желающих его покорить сотни.

Рядом с начинающими и именитые спортсмены. Еще вчера титулованный фристайлист Антон Кушнир покорял олимпийские вершины, а сегодня уже на вершине снежной дает мастер-класс сыну.

Антон Кушнир, фристайлист, олимпийский чемпион:

Очень рад, что в Минске есть такие горки, есть возможность развиваться, учиться, стремиться и постепенно достигать каких-то целей. Сначала маленьких, потом больше и больше, что касается спорта.

Насладиться, ознакомиться и испытать. Это лозунг всемирного дня снега.

Наслаждение зимними видами спорта не ограничивается одним днем. Поэтому пока на улице лежит снег, праздник продолжается. А для тех, кто не готов встать на лыжи или сноуборд, есть альтернатива – перетягивание каната и преодоление эстафеты в мешке. Дополнили программу народные гулянья с песнями, танцами и другими забавами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.