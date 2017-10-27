Как женщине начать свое дело на селе говорили представительницы Беларуси и Латвии

Новости Беларуси. Женское лицо белорусского сельского бизнеса. Поддержка бизнес-леди – одно из ключевых направлений сотрудничества Белорусского союза женщин с аналогичной организацией из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о сотрудничестве объединения подписали в Минске.

К слову, в Прибалтийской стране женская составляющая бизнеса доходит почти до 40%. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Нас очень заинтересовало. Они несколько лет назад разработали программу и методику о том, как содействовать бизнесу на селе. И, конечно, мы хотим посмотреть эту программу, переработать ее в интересах нашего государства для того, чтобы мы могли ее использовать тоже для создания условий для женского бизнеса.

Айва Виксна, руководитель организации «Лидере», Латвия:

Мы можем развить бизнес в инновационных сферах. Например, здесь очень много яблок и картофеля. Можно инновационным методом делать продукты и продавать их в Европе и других странах.