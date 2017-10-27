Прямой эфир

Как женщине начать свое дело на селе говорили представительницы Беларуси и Латвии

27 октября 2017 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женское лицо белорусского сельского бизнеса. Поддержка бизнес-леди – одно из ключевых направлений сотрудничества Белорусского союза женщин с аналогичной организацией из Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как женщине начать свое дело на селе говорили представительницы Беларуси и Латвии-1

Соглашение о сотрудничестве объединения подписали в Минске.

К слову, в Прибалтийской стране женская составляющая бизнеса доходит почти до 40%. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Как женщине начать свое дело на селе говорили представительницы Беларуси и Латвии-4

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Нас очень заинтересовало. Они несколько лет назад разработали программу и методику о том, как содействовать бизнесу на селе. И, конечно, мы хотим посмотреть эту программу, переработать ее в интересах нашего государства для того, чтобы мы могли ее использовать тоже для создания условий для женского бизнеса.

Как женщине начать свое дело на селе говорили представительницы Беларуси и Латвии-6

Айва Виксна, руководитель организации «Лидере», Латвия:
Мы можем развить бизнес в инновационных сферах. Например, здесь очень много яблок и картофеля. Можно инновационным методом делать продукты и продавать их в Европе и других странах.

Женщины, уверены участницы встречи, во всем мире говорят на одном языке и преследуют одинаковые цели – мир, спокойствие, стабильность. Потому перспективы у белорусско-латвийского женского взаимодействия очевидны: совместные проекты в сфере образования, туризма, спорта. А развитие связей с общественными организациями других стран способствует налаживанию личных контактов между женщинами в различных сферах деятельности.

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Марианна Щеткина

Другие новости рубрики

Все новости
«Важная роль республики признана всеми странами и партнерами»: Беларусь будет участвовать в программе ВОЗ по химической безопасности
27 октября 2017 06:58

«Важная роль республики признана всеми странами и партнерами»: Беларусь будет участвовать в программе ВОЗ по химической безопасности

Бойцы танковых и артиллерийских подразделений отрабатывают стрельбу штатным снарядом в Беларуси
27 октября 2017 06:44

Бойцы танковых и артиллерийских подразделений отрабатывают стрельбу штатным снарядом в Беларуси

На вопросы в сфере ЖКХ ответит вице-премьер Анатолий Калинин 27 октября
27 октября 2017 06:22

На вопросы в сфере ЖКХ ответит вице-премьер Анатолий Калинин 27 октября