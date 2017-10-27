Бойцы танковых и артиллерийских подразделений отрабатывают стрельбу штатным снарядом в Беларуси

Новости Беларуси. Стрельбу штатным снарядом танковых подразделений в эти дни отрабатывают бойцы танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стрельбу штатным снарядом танковых подразделений в эти дни отрабатывают бойцы танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Допуск к стрельбе получили курсанты, показавшие свою готовность в контрольных упражнениях. Боевое крещение прошли командиры и наводчики танков. Первые результаты показали хорошую выучку, слаженность танковых экипажей и высокие результаты.