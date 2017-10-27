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Бойцы танковых и артиллерийских подразделений отрабатывают стрельбу штатным снарядом в Беларуси

27 октября 2017 06:44
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Новости Беларуси. Стрельбу штатным снарядом танковых подразделений в эти дни отрабатывают бойцы танковых и артиллерийских подразделений 72-го объединенного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы танковых и артиллерийских подразделений отрабатывают стрельбу штатным снарядом в Беларуси-1

Допуск к стрельбе получили курсанты, показавшие свою готовность в контрольных упражнениях. Боевое крещение прошли командиры и наводчики танков. Первые результаты показали хорошую выучку, слаженность танковых экипажей и высокие результаты.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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