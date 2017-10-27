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«Важная роль республики признана всеми странами и партнерами»: Беларусь будет участвовать в программе ВОЗ по химической безопасности

27 октября 2017 06:58
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Новости Беларуси. Беларусь будет участвовать в масштабной программе ВОЗ по химической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в Минске заявила глава европейского центра Всемирной организации здравоохранения.

«Важная роль республики признана всеми странами и партнерами»: Беларусь будет участвовать в программе ВОЗ по химической безопасности-1

В ходе проекта планируется создать регистр опасных химических веществ. За основу возьмут опыт западноевропейских стран. В то же время специалисты ВОЗ отметили инициативу Беларуси по многим вопросам, которые касаются здоровья и сохранения окружающей среды.

«Важная роль республики признана всеми странами и партнерами»: Беларусь будет участвовать в программе ВОЗ по химической безопасности-3

Элизабет Паунович, представитель европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья
В рамках протокола по проблемам воды и здоровья Беларусь – одна из ведущих стран. Совместно с Норвегией она возглавляет рабочую группу по этому протоколу и вносит большой вклад.

Недавно Беларусь принимала большую конференцию по этим вопросам, важная роль республики в протоколе признана всеми странами и партнерами.

В рамках проекта планируется проанализировать ситуацию с заболеваемостью населения, загрязнением окружающей среды и продуктов, связанными с химическими веществами.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Фотофакт

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