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На вопросы в сфере ЖКХ ответит вице-премьер Анатолий Калинин 27 октября

27 октября 2017 06:22
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Новости Беларуси. Как будет дальше строиться работа самой проблемной отрасли страны – ЖКХ? Этой теме 27 октября посвящена встреча в Овальном зале, где на вопросы депутатов и сенаторов ответит вице-премьер Анатолий Калинин, курирующий эту сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, разговор о необходимости реформировать жилищно-коммунальную отрасль накануне собрал в Минске две сотни специалистов. Участие в нем принял и Александр Лукашенко. Тогда Президент поставил перед правительством ряд задач.

Об их выполнении и пойдет речь на встрече 27 октября. Также предполагается, что депутаты затронут вопросы строительства жилья и транспортной сферы.

# общество # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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