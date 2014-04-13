Как Заславль готовится ко Дню белорусской письменности-2014?

Новости Беларуси. Чтобы вернуться на тысячу лет назад совсем не нужна машина времени. В 20 минутах езды от Минска - известный своей историей Заславль.

Уже совсем скоро - в сентябре - город станет столицей Дня белорусской письменности. Тысячи гостей окунутся в атмосферу культурного праздника.

В городе сейчас все живут в предвкушении масштабного события. В том числе и председатель городского исполнительного комитета Светлана Петровна Карташёва. Как истинная хозяйка, руководитель Заславля в предпраздничных хлопотах.

О том, как город готовится к празднику, в программе «Центральный регион» на СТВ!