Центральная Международная лига КВН проходит в Минске. В эфире СТВ со следующей недели!

Новости Беларуси. Живи в ритме города! В Белорусском Клубе веселых и находчивых продолжается самый непредсказуемый «Сезон-Блокбастер» — игры Центральной Международной Лиги КВН.

32 команды из Беларуси, России, Украины и Литвы удивляют и заряжают своими шутками и яркими образами. В эпицентре позитивных эмоций оказалась и программа Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Купридо, редактор Высшей Лиги КВН:

Любая Центральная Лига - крепкая, где команды проходят такую же обкатку, обстрелку, назовем это так. Может быть команды чуть-чуть помоложе, менее обученные, чем в Первой Лиге. Но это не сильно бросается в глаза. Темы обшучиваются злободневные - то, что происходит сегодня, что произошло вчера, а иногда КВНщикам удается пошутить и о том, что произойдет завтра.

Александр Волохов, ведущий Центральной Международной Лиги КВН:

Для меня есть одна большая особенность - здесь зал другой. Здесь зал взрослее. И то, что у нас в России в провинциальных залах прощается командам - можно немножко забыть слова, можно немножко дурачиться, здесь зритель ближе к залу Высшей Лиги.

Игры Центральной Международной Лиги КВН смотрите в эфире телеканала СТВ уже со следующей недели.