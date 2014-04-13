В Бресте прямо на бульваре Гоголя теперь круглосуточно «работает» официант с чайником и чашечкой

Новости Беларуси. Аллея фонарей на бульваре Гоголя в Бресте пополнилась еще одним арт-объектом — скульптурной композицией с фонарем. Местные кузнецы запечатлели в металле официанта с чайником и чашечкой в руках. Круглый столик покрывает «скатерть», на которой стоит большая лампа под абажуром с надписью «Старый город». Желающие «угоститься» могут расположиться на стульчике с красивой спинкой. На создание оригинальной композиции ушло более месяца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изящная фигура, легкий наклон головы и черты лица, будто бы живые — очередная работа брестских кузнецов уже завтра займет свое место на аллее фонарей. О создании такой практически скульптурной композиции из металла еще 100 лет назад кузнецы могли только мечтать.

Михаил Вакульский, кузнец:

Вот эта штука польская еще. Сейчас электрика всюду, а тогда же света не было.

Этот сруб из почерневшего дерева на самой окраине деревни — старинная кузница, в которой практически каждый инструмент настоящая музейная редкость. Хозяин «сокровищ», 84-летний Михаил Вакульский, еще и сегодня с удовольствием «раздувает меха». Кузнечных дел мастер, которого в деревне иначе как Вакулой не зовут, «горячую» профессию не выбирал — «ковалями» были его отец и братья.

Михаил Вакульский, кузнец:

Когда мне еще 12 лет было, тут кузнец был. У него не было кузни. Я сидел на пороге и дивился, как что делается. И я самоучка, я сам все понял. Я как глазам гляну, что такое — все уже делаю.

А это уже кузница современная, где железо куют по последнему слову техники: специальное оборудование, автоматический пресс и «живой огонь», для поддержания которого громоздкие меха уже не нужны.

Александр Штабницкий стать кузнецом и не мечтал — в мальчишеских грезах сам себя видел бесстрашным летчиком. Сегодня о несбывшихся мечтах кузнец не жалеет — укротить металл ничуть не легче, чем покорить небо.

Александр Штабницкий, кузнец:

Нет у нас на кузнеце работы такой рутинной — одно поделал, потом второе: поварил, поковал. Кроме современных изделий, мы занимаемся военно-исторической реконструкцией. Кузница — идеальное место: это копья, мечи, шлемы.

Кованные беседки, резные заборы, винтовые лестницы — сегодня изделия кузнецов на пике популярности. Но и спустя несколько столетий кузницы так и не стали серийными производствами. Работа каждого мастера, как и много веков назад, — эксклюзивная вещь.

Максим Челюканов, директор кузницы:

Современная художественная ковка сочетает в себе как традиционные способы работы, так и современную технику, такую как плазменная резка, сварочные полуавтоматы.

Сельский кузнец Вакульский уверяет — в старину людей его профессии в деревнях уважали не меньше, чем священников: из-под его молота выходили самые необходимые в быту вещи. Кузнец современный — быт не облегчает, скорее украшает его, создавая, например, для городов их неповторимый образ.