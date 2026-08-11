Латвия продолжает укреплять границу с Беларусью: помимо заграждений из колючей проволоки и инженерных сооружений, там планируют установить сейсмические датчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они помогут фиксировать движения и сигналы в земле – это повысит защиту от незаконного пересечения границы. Несмотря на естественные преграды в виде болот, власти считают необходимым дальнейшее укрепление рубежей.