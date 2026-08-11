Ключевое направление АПК! В Минской области работают 972 крестьянских хозяйства

В Минской области фермерство – одно из ключевых направлений АПК: в регионе работает 972 крестьянских хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры выращивают плодово‑ягодные культуры, овощи, развивают животноводство. В Смолевичском районе успешно разводят перепелов – в одном из хозяйств около полутысячи птиц двух пород. Для воспроизводства используется инкубатор, а рацион птиц – комбикорм.

Эдуард Шамбагулов, фермер:

В день я использую целый мешок, 25 килограмм комбикорма на всех. На реализацию идет каждый день у нас 100 штук яиц. Каждый лоток стоит 5,50. Занялся этим делом и как-то втянулся и больше ничем другим пока не хочется заниматься. Наблюдать за ними очень интересно.

В планах – расширить поголовье до тысячи птиц и завершить строительство купола диаметром шесть метров – он поможет создать оптимальный микроклимат и нарастить объемы производства.