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Аграрии Беларуси собрали более 7 млн тонн зерна с учётом рапса

12 августа 2024 11:29
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Очередной знаковый рубеж по намолоту зерна преодолели аграрии Беларуси. Собрано более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси собрали более 7 млн тонн зерна с учётом рапса-1

В лидерах кампании Минщина. Регион практически завершает жатву, приближаясь к двухмиллионному намолоту. Существенный вклад в общую копилку также внесли хозяйства Брестской и Гродненской областей. В каждом регионе уже собрано свыше 1,5 миллиона тонн зерна, учитывая и вес маслосемян рапса. Меньше всего пока на счету аграриев Витебской области, но регион преодолел планку в полмиллиона тонн.

Аграрии Беларуси собрали более 7 млн тонн зерна с учётом рапса-4

На уборочной дорога каждая минута. Темп жатвы диктует погода, а результат – соблюдение технологий. Именно на производственную дисциплину работников сельского хозяйства ориентирует глава государства. Параллельно в хозяйствах идет подготовка к севу озимых, продолжается заготовка травяных кормов.

# Уборочная кампания # общество

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