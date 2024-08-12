Аграрии Беларуси собрали более 7 млн тонн зерна с учётом рапса

Очередной знаковый рубеж по намолоту зерна преодолели аграрии Беларуси. Собрано более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах кампании Минщина. Регион практически завершает жатву, приближаясь к двухмиллионному намолоту. Существенный вклад в общую копилку также внесли хозяйства Брестской и Гродненской областей. В каждом регионе уже собрано свыше 1,5 миллиона тонн зерна, учитывая и вес маслосемян рапса. Меньше всего пока на счету аграриев Витебской области, но регион преодолел планку в полмиллиона тонн.