Как защитить урожай от болезней и вредителей? Специалисты назвали самые эффективные средства

Каждый дачник хочет, чтобы урожай был хорошим. А чтобы не остаться без продовольствия, нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Елена Якимович, заместитель директора по научной работе РУП «Институт защиты растений», кандидат сельскохозяйственных работ, доцент:

В 2021 году вышло очень хорошее пособие «Защита овощных культур от вредных организмов в личных подсобных хозяйствах». Достаточно красочно и интересно описаны все болезни и вредители в посевах различных овощных культур. Например, для лука опасной является луковая муха. Повреждая корневую систему, она может уничтожить лук на 100 %. У моркови какой самый вредоносный вредитель? Это листоблошка и луковая муха. Также в посевах всех культур могут вредить различные виды тлей.

Известно, что картофель – неприхотливая культура. Однако и тут есть нюансы, с которыми сталкивается каждый овощевод. Елена Якимович:

Вопрос по защите картофеля наиболее легкий из всех культур. Поскольку с колорадским жуком знакомы и наши родители, и дети. А в настоящий период мы пришли к новой фазе, которая позволяет защищать картофель еще до начала появления его всходов. Сейчас наши технологии позволяют обработать из опрыскивателя клубни картофеля, например препаратами на основе имидаклоприда (это все разрешено, можно купить в магазине) или препаратами на основе тиаметоксама.

Картофель вырастает, но в своих листьях содержит токсические для колорадского жука вещества. Также эту культуру можно обрабатывать мыльными растворами. В период вегетации растения стоит удобрять борными веществами и рыхлить междурядья. Елена Якимович:

Первым самым важным направлением является севооборот. Надо чередовать грядки между собой. После картофеля лучше посеять морковь, а не капусту. После лука или томатов могут быть морковь, свекла и так далее. Эффективным является применение различных настоек. Например, бархатцы имеют специфический, очень ярко выраженный запах. Это может быть настой хризантем, шелуха лука, головки чеснока. Они чаще всего и отпугивают всех насекомых. Можно поливать ими и яйцекладки, ползающих или летающих насекомых. Не только овощи нуждаются в тщательном уходе и внимании, но и плодово-ягодные.

Вероника Комардина, заведующая лабораторией защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений»:

Основные плодовые культуры, которые есть на каждом садовом участке, – это яблоня и груша. Конечно же, они повреждаются комплексом вредителей и поражаются болезнями. Это парша яблони. В последние годы садоводам доставляет большой вред ржавчина груши. Для парши яблони основным источником инфекции является опавшая листва, поэтому одним из способов снижения инфекционной нагрузки является именно уборка опавшей листвы.