Как защитить персональные данные в Сети? Советы от эксперта

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь:

Базовое правило – это не передавать свои персональные данные незнакомцам, незнакомым сервисам, незнакомым ресурсам. Одно дело, когда вы выплачиваете поездку такси. Опять же, повторюсь, этого оператора закон обязывает надежно хранить эти данные, в случае инцидента это влечет очень серьезные репутационные и финансовые потери для компании.

А вот если это незнакомый звонок с просьбой о какой-то помощи, если это какая-то ссылка в мессенджере... Вот буквально я ехала к вам на эфир, и от знакомого в Telegram поступило очередное сообщение с просьбой проголосовать. Дело в том, что и многие же кликают, надеются, а нужно сказать, что переходя на такой сайт, многие не сразу поймут, что это фишинговый сайт. Там действительно какие-то дети, ты действительно голосуешь, кликая, просят аутентифицироваться через Telegram, и только когда ты вводишь тот самый код аутентификации, ты теряешь свой аккаунт. Поэтому базовое правило – это не переходить и по незнакомым ссылкам с какими-то призывами.

Я бы рекомендовала не пользоваться публичным Wi-Fi при совершении финансовых операций. Это тоже важный момент. Многие совершают какие-то платежи, вводят данные карты. Публичный Wi-Fi – это все же не тот случай. Я рекомендую не хранить в социальных сетях, в переписке данные конфиденциального характера, такие как банковские реквизиты, пароли, коды. Может быть, какие-то приватные фото и видео. В целом, мы говорили про избыточность. Избыточно размещать информацию о себе в социальных сетях, публично можно, но всегда разумно. То есть надо всегда подходить с позиции, как этот контент может сработать против меня.