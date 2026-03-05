Беларусь и Узбекистан намерены к 2030 году увеличить товарооборот до 2 млрд долларов

Беларусь и Узбекистан намерены к 2030 году увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективные проекты обсудили 5 марта в Минске на встрече с делегацией деловых кругов Центральной Азии. Визит узбекской стороны стал развитием договоренностей, достигнутых в минувшем месяце в Ташкенте.

Главные интересы Беларуси и Узбекистана – сельское хозяйство и производство. Наша страна готова предоставить условия, узбекская – технологии и инвестиции. В планах создать совместные сельхозпредприятия. Ориентир не только на внутренний рынок, но на экспорт в третьи страны.