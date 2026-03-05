Еще одно перспективное направление для Беларуси – африканский регион. 5 марта в Совете Республики прошла встреча с делегацией Мали. В центре внимания было расширение межпарламентских связей и реализация экономических проектов. Речь идет о поставках белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество с Мали, наряду с проектами в Зимбабве, Экваториальной Гвинеей и Египте, формирует пояс дружественных государств, заинтересованных в белорусских технологиях и опыте государственного строительства. 5 марта на встрече стороны подтвердили готовность к созданию прочной правовой базы для взаимодействия между парламентами.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Мы последовательно развиваем отношения со странами Африки и немало сделали в этом плане за последние годы. Только за последний год мы подписали три межпарламентских соглашения с Южно-Африканской Республикой, с Кенией и вот буквально в прошлом месяце с Республикой Зимбабве о межпарламентском сотрудничестве. И, конечно, ключевое направление приложения наших парламентских усилий заключается в продвижении совместных экономических проектов в реализации торгово-экономической повестки нашего двустороннего сотрудничества. Здесь, безусловно, есть очень серьезный интерес, взаимный интерес. Интерес выстраивать отношения на честной, равноправной и взаимовыгодной основе.

Это первый визит делегации Мали в Беларусь по парламентской линии. Стороны договорились о подготовке межпарламентского соглашения, которое станет фундаментом для развития взаимодействия в различных сферах.

Фуссейну Уаттара, заместитель председателя Комиссии национальной обороны, безопасности и гражданской защиты Национального переходного совета Мали:

В Республике Мали очень активно развивается горнодобывающая промышленность, и мы нуждаемся в дорожной технике, которую производит Беларусь. Мы смотрели на заводах БЕЛАЗ и МАЗ. Это так техника, которая нам нужна. Сегодня мы хотим наладить отношения, чтобы могли работать без посредников.